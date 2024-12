A Força Tática do 1º Batalhão (1º BPM) prendeu um homem de 48 anos por porte ilegal de arma de fogo, na noite desse domingo (8), no Bairro Santa Maria, Zona Sul da capital.

O suspeito foi flagrado com um revólver calibre 38, no momento em que conduzia seu automóvel pelo Conjunto Valadares. O armamento estava no porta-luvas do carro.

A abordagem foi realizada depois que os policiais suspeitaram do nervosismo do motorista ao passar pela viatura. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE