Policiais civis da Delegacia de Itabaianinha cumpriram duas decisões judiciais contra investigados pelo estupro coletivo que ocorreu em dezembro de 2024. O mandado de internação provisória foi cumprido contra um adolescente de 15 anos, enquanto o mandado de prisão temporária foi executado contra um homem de 19. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (22) e foi divulgada nesta quinta-feira (23).

Segundo o delegado Gustavo Mendes, no dia 12 de dezembro do ano passado, a vítima compareceu à delegacia relatando que foi estuprada por dois homens enquanto estava desacordada, após uma festa. “Os investigados foram identificados, e representamos pelas decisões judiciais de apreensão e de prisão”, acrescentou o delegado.

Após o cumprimento dos mandados, os investigados foram encaminhados à delegacia, onde foram ouvidos, bem como coleta de provas testemunhais. “O adolescente foi encaminhado à Unidade Socioeducativa de Internação Provisória (Usip), em Aracaju, enquanto o homem será apresentado em audiência de custódia em Itabaianinha”, informou Gustavo Mendes.

As investigações continuam, e mais testemunhas serão ouvidas nos próximos dias para colheita de outras informações que serão juntadas nos procedimentos policiais instaurados.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.