Na tarde desta quarta-feira (22/1), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Sergipe (FICCO/SE), em ação conjunta com a Companhia Independente de Operações Especiais da Polícia Militar, localizou e prendeu, em um condomínio residencial na cidade de Barra dos Coqueiros/SE, um indivíduo que estava foragido da Justiça de Sergipe.

O homem foi condenado a 9 anos de reclusão por crime de estupro ocorrido em 2020, em Rosário do Catete/SE, em que foi vítima uma adolescente de 15 anos. À época, o indivíduo trabalhava com transporte de passageiros por meio de aplicativo e, no trajeto entre as cidades de Aracaju e Carmópolis/SE, praticou o crime contra a passageira.

Cumprido o mandado de prisão nesta tarde, o homem foi entregue ao sistema penitenciário para o cumprimento da pena imposta.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado

Fonte PF