Nesta terça-feira, 21, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Neópolis, prendeu um homem após elucidar caso de furto ocorrido no último final de semana, que resultou na subtração de uma bateria de caminhão, avaliada em cerca de R$ 1.500. Após o registro da ocorrência e a análise de imagens de câmeras de segurança da região, a equipe policial conseguiu identificar o autor do crime.

De acordo com o delegado Kherton Rafael, durante as investigações foram coletadas diversas evidências que não apenas confirmaram a autoria do furto, mas também vincularam o suspeito a outros delitos patrimoniais. O homem foi localizado e, ao ser interrogado, confessou o furto da bateria.

A bateria furtada foi recuperada e será devolvida ao proprietário. A Polícia Civil segue aprofundando as investigações para apurar a extensão das ações criminosas do suspeito.

A população pode contribuir com informações sobre crimes na região por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.