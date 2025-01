A Polícia Civil de Sergipe divulgou, na quinta-feira (23), a imagem de Adriano Dias dos Santos, de 31 anos, suspeito de aplicar diversos golpes financeiros relacionados a transferências via PIX. Morador do bairro Santa Maria, em Aracaju, Adriano é investigado por invadir perfis em redes sociais e solicitar dinheiro em nome das vítimas.

De acordo com as autoridades, Adriano tem um mandado de prisão em aberto e está sendo ativamente procurado. As investigações apontam que ele utiliza métodos digitais para acessar contas de terceiros, criando pedidos falsos de ajuda financeira para induzir pessoas a realizarem transferências bancárias.

Além dos golpes via PIX, o investigado já foi identificado como responsável por outros crimes de estelionato. A Polícia Civil destaca que novas vítimas ou pessoas que possuam informações sobre o paradeiro de Adriano podem ajudar nas investigações.

Denúncias sobre o caso podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. As autoridades reforçam que o sigilo dos denunciantes será preservado.