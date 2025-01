A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Cristinápolis, deu cumprimento a um mandado de prisão definitiva relacionado ao crime de tráfico de drogas, nesta terça-feira, 21. O mandado contra o indivíduo foi expedido pela comarca de Leme, no Estado de São Paulo.

De acordo com o delegado Bruno Alcântara, as investigações iniciaram após informações de que o suspeito estaria escondido na cidade de Cristinápolis. Com base nesses dados, a equipe policial realizou os devidos levantamentos, localizando e prendendo o autor, conforme a ordem judicial.

O suspeito encontra-se agora à disposição do Poder Judiciário, aguardando os trâmites legais.