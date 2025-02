Na manhã do dia 11 de janeiro, dois homens foram flagrados pelas câmeras de monitoramento do Ciosp abandonando um gato em uma caixa no Parque dos Cajueiros, em um ato configurado como crime de maus-tratos a animais. O garupa da motocicleta desceu e deixou o animal no local. O caso foi rapidamente denunciado ao disque denúncia 181.

A Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) verificou as câmeras de segurança do parque e conseguiu imagens da ação, permitindo que os suspeitos fossem identificados. Após a apuração, foi instaurado um inquérito policial, e os homens, que são irmãos, foram ouvidos e indiciados. O crime de abandono de animal é considerado maus-tratos, com pena de 2 a 5 anos de prisão, quando o animal é um cão ou gato.

A Polícia Civil reforça o pedido para que informações sobre crimes de maus-tratos contra animais sejam repassadas por meio do disque denúncia, no telefone 181, ou pelo aplicativo disponível nas lojas virtuais. O sigilo é garantido.