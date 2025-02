A violência voltou a assustar os moradores da Grande Aracaju. No início da tarde desta quinta-feira (6), um homem foi morto a tiros na porta de uma escola localizada no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Bruno Vitorino Santos, foi alvejada por 12 disparos de arma de fogo calibre .40. Testemunhas relataram que os criminosos chegaram ao local em um carro e uma motocicleta. Logo após os disparos, os suspeitos fugiram sem deixar pistas.

A Polícia Civil foi acionada e estará à frente das investigações para esclarecer a motivação do crime e identificar os envolvidos. A população pode contribuir com informações através do Disque-Denúncia (181), garantindo o anonimato.