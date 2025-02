Nesta quarta-feira, 5, uma operação da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), resultou na apreensão de mais de 10 kg de drogas e munições no município de Nossa Senhora do Socorro. A ação ocorreu após informações sobre a atuação de um indivíduo, que estaria realizando entregas de entorpecentes na região da Piabeta utilizando um veículo automotivo.

Durante patrulhamento, os agentes localizaram o carro com as características informadas e deram ordem de parada ao condutor. No entanto, ele reduziu a velocidade momentaneamente e arremessou uma sacola pela janela antes de empreender fuga em alta velocidade. Enquanto uma equipe resgatava a sacola — que continha dois tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 1,2 kg —, os demais policiais iniciaram uma perseguição ao suspeito.

Durante a ação, a viatura policial colidiu contra um muro, deixando dois militares feridos, que foram socorridos para atendimento médico. O suspeito conseguiu fugir, mas novas informações levaram os policiais a um apartamento situado em um condomínio no bairro São Braz, onde ele supostamente estaria escondido.

No local, ninguém foi encontrado, mas um forte odor de entorpecentes chamou a atenção dos agentes. Dentro do imóvel, foram apreendidos 18 tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 10,5 kg, além de 670 g de cocaína, quatro munições calibre 9 mm e uma touca tipo balaclava.

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

As investigações seguirão com a Polícia Civil para localizar o suspeito e desarticular possíveis conexões com o tráfico de drogas na região.