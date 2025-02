Na madrugada desta segunda-feira (3), policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha apreenderam quase 2 Kg de maconha na Zona Norte de Aracaju.

Em meio às rondas de rotina no Bairro Japãozinho, os policiais perceberam quando um homem arremessou uma sacola plástica no chão e entrou em um terreno de difícil acesso. Apesar das tentativas de abordagem, o suspeito conseguiu fugir do local.

Durante as buscas, os militares localizaram a bolsa descartada anteriormente. Dentro da sacola, os agentes constataram que havia dois tabletes de maconha, pesando quase 2Kg.

O material foi apreendido e encaminhado à delegacia para o prosseguimento das investigações.

Fonte: Ascom PM/SE