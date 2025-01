Na noite desta quinta-feira, 30, o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu uma arma de fogo e prendeu um homem por porte ilegal, no bairro Santa Maria, Zona Sul de Aracaju.

A equipe fazia rondas pelo bairro, quando recebeu a informação, por meio de populares, de que, no bairro 17 de março, havia um homem ostentando uma arma de fogo. Segundo a denúncia, ele também tinha feito disparos, amedrontando moradores da região.

Com base no relato, os militares fizeram rondas e identificaram uma pessoa de características semelhantes às denunciadas pela população. Ele portava um revólver na cintura e, ao notar a presença policial, tentou fugir, mas foi interceptado pelos policiais que, além de prendê-lo, apreenderam uma arma de fogo com três munições intactas.

O suspeito, que foi conduzido à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis, informou que utilizava o objeto do ilícito para a defesa pessoal.

Fonte: Ascom PM/SE