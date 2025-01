O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) informou que concluiu as investigações acerca do homicídio qualificado que foi praticado em 20 de julho de 2022, em uma lanchonete situada no Centro de Itabaiana. Um homem de 43 anos foi morto a disparos de arma de fogo. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (30).

Segundo o delegado Alison Lial, as investigações identificaram que a vítima foi morta por engano, já que os investigados tinham a intenção de matar outro homem, em um contexto de vingança. A vítima trajava vestes semelhantes à pessoa que os investigados pretendiam consumar o homicídio.

“Os três investigados pretendiam matar um outro homem porque eles atribuíram a este a autoria de denúncias feitas anteriormente à polícia, as quais supostamente motivaram uma operação policial na manhã do dia 18 de abril de 2022, também em Itabaiana. Tal operação culminou na morte de um homem, investigado por crimes disciplinados no Estatuto do Desarmamento e Lei de Drogas”, detalhou o delegado Alison Lial.

Durante o crime, a vítima, que era representante comercial, negociava com o proprietário do estabelecimento a venda de mercadorias. “Todos foram surpreendidos por um dos investigados, que adentrou a lanchonete com a arma de fogo escondida dentro de um balde, sendo o primeiro a efetuar os disparos. Outro homem seguia mais atrás, disfarçado de mototaxista, e deu continuidade ao crime. Toda a ação durou poucos segundos e, após o homicídio, os dois fugiram para a cidade baiana de Alagoinhas. A vítima recebeu os disparos de arma de fogo pelas costas, sem chance de defesa, e faleceu ainda no local”, relatou o delegado.

Ainda de acordo com Alison Lial, o crime é investigado no contexto de ‘erro acidental sobre a pessoa’, já que os investigados, apesar de executarem corretamente o delito, equivocaram-se quanto à vítima.

O homem que era alvo dos criminosos era investigado pelo Cope como líder de uma organização criminosa especializada no comércio ilícito de armas, munições e acessórios. “Em razão disso, foi deflagrada em 11 de maio de 2023, a primeira fase da operação Underground e, durante o cumprimento do mandado de prisão contra ele em Ibotirama (BA), houve resistência armada por parte do investigado. Ele entrou em confronto, foi socorrido, mas não resistiu”, relembrou o delegado.

A partir das informações colhidas durante as fases da operação Underground, novos elementos foram identificados, permitindo a elucidação do homicídio praticado na lanchonete em Itabaiana.

Um dos investigados possuía vasta ficha criminal e era foragido do sistema prisional sergipano. Ele morreu em 23 de novembro de 2022, ao entrar em confronto com o Cope, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Já o outro homem, morreu no dia 15 de novembro de 2023, quando praticava roubo em Nossa Senhora do Socorro.