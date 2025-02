Um incêndio atingiu um apartamento localizado no Bairro Luzia, em Aracaju, na madrugada deste domingo (2). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao controlar as chamas, a equipe encontrou o corpo de um homem de 29 anos com ferimentos de faca dentro do imóvel.

As autoridades ainda investigam as circunstâncias da morte. Segundo os Bombeiros, não foi possível determinar se o homem faleceu devido aos ferimentos causados pelo objeto cortante ou se foi vítima da inalação de fumaça.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil, que também investigará as causas do incêndio e eventuais relações com a morte da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames periciais.