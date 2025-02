A equipe da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreendeu um adolescente investigado por disseminação de moeda falsa em Sergipe. O flagrante ocorreu na manhã desta terça-feira (4), no bairro São Conrado, em Aracaju, e com ele foram encontrados R$ 1 mil em cédulas falsas de R$ 100. Esta é a segunda apreensão de adolescente do ano pelo mesmo ato infracional e a sétima desde o início das investigações, realizadas em parceria com a Polícia Federal.

De acordo com os policiais, o suspeito adquiria o dinheiro falso de organizações criminosas do sudeste, através das redes sociais, e recebia a remessa pelos Correios. Nesta terça-feira, ao receber a encomenda, o adolescente foi apreendido pela equipe da DEPCA, juntamente com as cédulas falsas.

“As informações permanecem em sigilo e serão compartilhadas com a Polícia Federal, como a origem da remessa, a conta bancária do depósito, o remetente, o local e o número de contato das redes sociais – provenientes de estado diverso de Sergipe – pela equipe de investigações da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente”, disse o delegado Valter Simas, titular da DEPCA.