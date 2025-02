Policiais civis da 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem envolvido no roubo cometido contra uma funerária, na madrugada de 29 de dezembro de 2024, no bairro Santos Dumont, em Aracaju. Outro suspeito, identificado como Luan Antony, está foragido e teve a imagem divulgada nesta quarta-feira, 12.

De acordo com o delegado Elder Sanches, a ação policial que resultou no cumprimento do mandado de um dos investigados é fruto de investigação que analisou imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. “Em interrogatório, o investigado confessou o crime e revelou detalhes da ação criminosa cometida pelo comparsa”, complementou.

Conforme a apuração policial e depoimento do investigado, a dupla monitorou o estabelecimento por dias, estudando a rotina dos funcionários antes de agir. “No dia do crime, Luan teria ficado responsável por vigiar a entrada, enquanto o investigado preso agiu portando uma faca para render o funcionário”, relatou o delegado.

Do estabelecimento comercial, foram levados monitores de computador e outros objetos de valor.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a localização e prisão de Luan Antony podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.