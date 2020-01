ARACAJU: Corpo é encontrado sem os olhos e com pés e mãos amarrados

O Instituto Médico Legal (IML) e a criminalista foram acionados neste domingo (12) para recolher o corpo de uma pessoa que foi localizado por populares, nas proximidades de um ferro velho, localizado na Avenida Euclides Figueiredo em Aracaju.

As informações são a vitima ainda não identificada, estava sem os olhos e com os pés e as mãos amarrados e apresentavam sinais de corte com faca no pescoço. Segundo a esposa da vítima, ele saiu no sábado às 14 horas, dizendo que iria olhar uma moto pra comprar e desapareceu.









A polícia civil vai investigar o crime.

Quem tiver alguma informação pode passar para a polícia através do 181 ou 190, que sua identidade será preservada.

Com informações do radialista Sandoval Noticias