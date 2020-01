Jackson diz que Heleno e Jony usam a estrutura do governo e depois traem com tranquilidade

O ex-governador Jackson Barreto voltou a polemizar, durante entrevista realizada pelo Cinform.

Mesmo “fora” do poder, Jackson tem aparecido bastante em entrevistas e é nessas entrevistas que o ex-governador tem aproveitado para alfinetar seus desafetos políticos, como no caso de André Moura.

De acordo com Jackson, descarta qualquer aliança com o ex-deputado, que agora atura no Rio de Janeiro. Para ele (Jackson), Edvaldo tem liberdade para fazer o que quiser em relação a aliança com André.









Já sobre Heleno e Jony, o ex-governador foi incisivo em dizer que os dois usam a estrutura do governo até o último momento e depois traem com tranquilidade, deixando claro que a dupla só nada a favor da maré e quando aparece uma outra oportunidade, os dois abandonam o barco.

Maycon Fernandes/Jornalista