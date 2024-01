A base aliada reuniu-se para trata pela primeira vez sobre a sucessão municipal de Aracaju e como seria o processo de escolha.

Coordenador pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) o encontro foi considerado “muito bom” pela maioria dos participantes e já deu como decisão unânime que cada partido pode lançar o seu candidato, para escolha depois do carnaval, Os nomes de Luiz Roberto (PDT), Fabiano Oliveira (PP), Yandra Moura (UB) foram citados pela base aliada durante a reunião, com uma surpresa: o senador Alessandro Vieira (MDB) anunciou que a delegada Daniela Garcia iria se filiar ao partido e seria lançada candidata à Prefeitura da Capital.

Além de Fábio Mitidieri estavam na reunião o presidente regional do PSD, ex-governador Belivaldo Chagas, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), o vice-governador Zezinho Sobral (PDT), o presidente da Assembleia, Jeferson Andrade, o senador Alessandro Garcia, o senador Laércio Oliveira, o presidente regional do União Brasil, André Moura, entre outras lideranças que integram a base.

Ficou certo, com aprovação de todos, que os partidos que integram a base aliada podem lançar candidaturas próprias para discussão do bloco e que será candidato aquele que conseguir a maioria dos integrantes, para indicação do governador Fábio Mitidieri.

O prefeito Edvaldo Nogueira apelou para que não houvesse críticas do bloco a entre os candidatos, para evitar atritos, inclusive com Luiz Roberto, que já está sendo citado e tem sido tratado como oposição.

O nomes da deputada federal Katarina Feitoza (PSD) foi citada como possível candidata, mas em clima mais moderado. O ex-governador Belivaldo Chagas propôs que os membros da base mantivessem unidade absoluta, com o objetivo de assegurar uma aliança firme para o pleito de 2026. Também foi tratado sobre consenso em candidaturas no Interior.

No final decidiram que todos devem ficar abertos ao diálogo, inclusive o prefeito Edvaldo Nogueira, que será o coordenador do grupo para as eleições municipais, pode não indicar candidatura, embora esteja certo que o PDT vai com Luiz Roberto. Em nenhum momento foi tratado sobre a indicação do vice, que ficará para depois da decisão do candidato a prefeito.

Por Diógenes Brayner