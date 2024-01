Policiais militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) notificaram um homem que realizava extração ilegal de areia no município de Divina Pastora. O flagrante aconteceu nesta terça-feira (16).

Os militares do PPAmb realizavam fiscalização de rotina, quando perceberam que um homem estava retirando areia do leito do Rio Sergipe e colocando em uma carroça.

Ao ser informado sobre a necessidade da licença ambiental, o homem disse que não possuía o documento. Ainda de acordo com ele, o material extraído seria recolhido por um caminhão e vendido pelo valor de R$ 120,00.

Diante do flagrante, os policiais militares fizeram a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), baseado no Artigo 55 da Lei 9605/98.

