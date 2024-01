Foi deflagrada nesta quarta-feira, 17, a Operação Jardim em investigação conduzida pela Delegacia de Itabaianinha. A ação policial, que ocorreu de forma conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, cumpriu mandados de prisão e de busca contra três investigados por homicídio, roubo e tráfico de drogas Três armas de fogo e drogas foram apreendidas na ação policial.

A operação, que aconteceu na região dos povoados Jardim, Mudança e Campestre, em Itabaianinha. A ação policial contou com a participação de equipes do Batalhão de Ações Táticas do Interior (BPati), 3ª Companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e Delegacia de Tobias Barreto.

Durante o cumprimento das decisões judiciais, três investigados – identificados como João Vitor Bispo Silva; Antonio Jose Bispo da Cruz, conhecido como “Toinho”; e Everton dos Santos, conhecido como “Wel”, entraram em confronto, foram atingidos, socorridos, mas não resistiram e vieram a óbito na ação policial.