Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 28, foi deflagrada a ‘Operação Divisa Integrada’ para cumprir quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, tendo como alvos pessoas ligadas ao cometimento de crimes contra a vida. As investigações tiveram início ainda no de 2023 na cidade de Poço Verde quando o grupo criminoso tentou contra a vida de um morador local, crime este praticado no dia 11 de agosto. A operação é realizada pelas polícias Civil e Militar. Dois dos suspeitos reagiram e entraram em confronto com os policiais, foram socorridos e vieram a óbito.

De acordo com o delegado Cláudio Feitoza, foram realizadas diversas diligências na tentativa de elucidar por completo o crime, como também, identificar todos os envolvidos. “Faço destaque para a ousadia do grupo, uma vez que no dia do fato, um dos envolvidos foi até a vítima fazer ameaças e minutos depois fizeram os disparos contra ela”, destacou

A vítima passa bem, mas saiu da cidade com medo de morrer. A investigação trabalha com a hipótese de crime passional. Desde o início das investigações, até o cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar nesta quarta-feira, as investigações ocorreram integradas com a Polícia Civil de Heliópolis, na Bahia. A operação de hoje ocorreu em Heliópolis e Fátima, na Bahia, e em Poço Verde, em Sergipe.

Os agentes apreenderam duas armas de fogo utilizadas na tentativa de homicídios e aparelhos celulares que foram objetos da busca e apreensão.

Além da PC de SE e BA, participaram da operação, policiais militares do BPATI e da 2ª Companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM), policiais da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), Coordenadoria de Operações em Recursos Especiais (Core) e Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol).