FIQUE LIGADO: Meia pista em avenidas nesta terça-feira

Nesta terça-feira, dia 7, haverá frentes de trabalho nas avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco, Empresário José Carlos Silva e Rio Branco.

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão nessas regiões para garantir a mobilidade urbana e orientar os condutores.









Corredor Hermes Fontes

Além da atual frente de trabalho, concentrada no sentido Sul (Centro/DIA) da via, no trecho entre a Praça da Bandeira e a avenida Edélzio Vieira de Melo, onde foi formado um binário para a circulação dos veículos, a obra de infraestrutura do corredor Hermes Fontes passa a ter, a partir desta terça, mais duas frentes de trabalho.

Uma delas na avenida Adélia Franco, entre o cruzamento da via com as ruas Manoel de Oliveira Martins e Dr. Gutemberg Chagas, nas proximidades do Palácio do Governo do Estado, onde haverá desvio no trânsito; e outra frente de trabalho na avenida José Carlos Silva, entre a rotatória do Conjunto Orlando Dantas e o antigo retorno próximo à rua João Batista Machado, onde será formado um binário para a circulação de veículos.

O trecho da avenida José Carlos Silva, entre o cruzamento com as avenidas Hildete Falcão Baptista e Dr. Adel Nunes, também será recapeado nesta terça, por isso o trânsito fica em meia pista nesse trecho.

A população deve ficar atenta às sinalizações e, se possível, utilizar rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Corredor Beira Mar

A obra no corredor Beira Mar está concentrada na avenida Rio Branco, no trecho compreendido entre o Espaço Zé Peixe (antigo Terminal Hidroviário) e a Assembleia Legislativa de Sergipe, cujo trânsito estará em meia pista.

Corredor Augusto Franco

A obra permanece concentrada na construção da nova ciclovia no canteiro central da avenida, no trecho entre o cruzamento com as avenidas Desembargador Maynard e Tancredo Neves; não há interdições nessa via.

Agência Aracaju de Notícias