O partido Cidadania, liderado pelo senador Alessandro Vieira, realizou na noite desta segunda-feira (03) o lançamento da pré-candidatura à prefeitura de Aracaju, da delegada Danielle Garcia, partido ao qual se filiou em dezembro.

O lançamento oficial da pré-candidatura ocorrido no auditório do Confort Hotel, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju, e contou com a presença de centenas de filiados e simpatizantes. Na oportunidade, foram convocados todos os pré-candidatos a vereador do Cidadania.

A já pré-candidata Daniele Garcia disse que “preciso primeiro conhecer as coisas, saber como funciona o município e até estudar casos de sucesso como Maceió e Salvador. A partir desse raio-x na Prefeitura de Aracaju, é que a gente vai pensar no que efetivamente pode ser feito em termos de projetos ”, disse Daneile à imprensa.









Quanto ao nome do pré-candidato a vice-prefeito, a delegada informou que ainda não está decidido e que estão ocorrendo conversas com outras agremiações. “Existem outros partidos com os quais gente está conversando. Com alguns é possível fazer alianças, com outros não porque são diametralmente opostos aquilo que a gente pensa que é correto”, informou a delegada.

Sobre a definição do nome de Daniele, o senador Alessandro Vieira afirmou que isso “foi combinado lá no passado com a vereador Emília, Milton Andrade. Foi conversado lá atrás que seria feito uma pesquisa e quem estivesse melhor seria o nome”, afirmou e concluiu: “desse lado não terá ficha suja”.

Sobre o nome do vice, as informações passadas por membro do partido são de que já estaria definido. Ele explica que o desejo será o nome de Emília Corrêa, porém a vereadora disse que aceitaria ser cabeça de chapa, caso contrário, iria para a reeleição.

Munir Darrage/Faxaju