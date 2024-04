O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu o mandado de prisão do quinto envolvido em um homicídio que ocorreu no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu nesta terça-feira, 30.

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu na madrugada do dia 25 de março. O crime foi motivado por uma discussão entre a vítima e um dos investigados pelo homicídio.

Após a discussão, um dos investigados e seus amigos saíram à procura da vítima pelas imediações de uma lanchonete. Ao verem a vítima – um homem -, os investigados pararam o carro e agrediram-na até a morte.

Anteriormente, outros quatro investigados foram presos em cumprimento a decisões judiciais de prisão temporária. Todos já se encontram à disposição da Justiça.