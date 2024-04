O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou a imagem de Adriano Amaral Madureira, conhecido como “Didi”, suspeito de homicídio que ocorreu no dia 10 de março no Conjunto Neuzice Barreto, Nossa Senhora do Socorro. As imagens foram divulgadas nesta terça-feira, 30.

Apesar de diversas diligências, o suspeito ainda não foi localizado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização de “Didi” sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.