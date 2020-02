Denarc prende motorista de aplicativo por tráfico de drogas no bairro Jardins

Nessa sexta-feira, 14, o Departamento de Narcóticos (Denarc) prendeu o suspeito identificado como Jurandy Bastos de Oliveira, 30, por tráfico de drogas. O suspeito foi preso em flagrante no bairro Jardins com diversas drogas sintéticas.

De acordo com as informações, após os investigadores constatarem que o suspeito estava comercializando drogas no bairro Jardins, se deslocaram para a região e o flagraram realizando a entrega dos entorpecentes.

Ainda de acordo com as informações, no interior do automóvel, foram encontrados 56 comprimidos de ecstasy conehcido como “bala”, algumas unidades de selos de LSD, popularmente chamados de “doce” e cristais de MDMA, “Michael Dowglas”.









O flagrado foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e preso preventivamente para ser recolhido ao sistema prisional sergipano.

SSP