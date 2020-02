Bloquinhos são autorizados pela prefeitura de Aracaju sem o aval da PM, diz ASPRA

No último sábado, dia 15, foi realizado no bairro Jardins da capital sergipana, mais uma bloco carnavalesco, Mamãe Chegou, nas proximidades do Hospital Primavera.

Segundo informações obtidas, o bloco foi autorizado pela Prefeitura de Aracaju, através dos órgãos: Superintendência Municipal de Transportes de Trânsito (SMTT), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA).

Ocorre que, estes órgãos citados esquecem que tais autorizações não eximem a organização do evento de outras liberações no âmbito da esfera estadual, como é o caso da Polícia Militar, com o objetivo de garantir a segurança dos brincantes.

No caso do citado bloco, não havia a devida autorização da Polícia Militar para garantir o policiamento do evento, fato que acabou culminando com diversas confusões com pedradas, pauladas, garrafadas, roubos, furtos, pessoa esfaqueada e até tiros, tendo que a Polícia Militar intervir. A situação foi tão séria, que uma guarnição chegou a ser acuada com pedradas, pauladas e garrafadas, tendo que solicitar apoio urgente a outras guarnições como Choque, Radiopatrulha, Getam, BPTur e outras unidades, para conter os tumultos.

Importante salientar que não compete à Polícia Militar autorizar a realização de eventos festivos em local inapropriado e com venda de bebidas em garrafas, e sim, à Prefeitura Municipal de Aracaju, a quem cabe fiscalizar através dos seus órgãos.









O blog Espaço Militar e a ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe), já tinha provocado anteriormente o Ministério Público Estadual, através do Dr. Deijaniro Jonas, sobre outro fato ocorrido, e agora, já encaminhou fotos deste caso, já tendo sido designada audiência para apurar tais fatos, pois não é justo que policiais militares e a própria instituição Polícia Militar, “paguem o pato” pelas autorizações dadas sem o devido estudo e fiscalização de determinados órgãos.

A ASPRA/SE e o blog Espaço Militar, como representantes junto ao Ministério Público Estadual, já confirmaram presença no evento, bem como a Polícia Militar, na audiência que ocorrerá na próxima terça, dia 18.

Matéria do blog Espaço Militar