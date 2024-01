Buscando se antecipar a possíveis ações de facções criminosas, a Polícia Militar de Sergipe elaborou um plano operacional de prevenção e repressão envolvendo os grandes comandos e unidades especializadas da Corporação. Os detalhes do plano foram apresentados ao comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, durante reunião no Quartel do Comando Geral, nessa quarta-feira (18).

De acordo com o comandante do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati), tenente-coronel Carlos Augusto, a elaboração das estratégias baseou-se em doutrinas policiais específicas, já colocadas em prática em outros estados frente à atuação criminosa conhecida como “novo cangaço” ou “domínio de cidades”, que costuma atacar instituições financeiras em várias regiões do Brasil. O objetivo do plano é padronizar as ações da Polícia Militar em eventuais situações de “domínio de cidades”, seja na capital ou no interior do estado. Sabemos que para o enfrentamento adequado dessa modalidade criminosa, devemos agir de maneira coesa e precisa. Então precisamos estar preparados para preservar a segurança da sociedade e dos policiais, caso venha a acontecer situações assim em nosso estado”.

Ainda segundo o tenente-coronel Carlos, o plano de segurança que engloba toda a Corporação foi formatado considerando as peculiaridades de cada região do estado, especialmente as cidades que estão em áreas de divisa e podem necessitar de maior apoio de unidades especializadas da PMSE. “As estratégias da Polícia Militar ainda incluem toda a parte da ação de inteligência, a logística e a preparação, com o treinamento da tropa. Pois no momento em que o plano for acionado, cada unidade já tenha ciência do que fazer, buscando evitar um confronto direto com grupos criminosos, além de inibir a fuga dos infratores”.

A reunião contou com as participações do dubcomandante-geral da PMSE, coronel Carlos Rolemberg; do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), coronel George da Silva Melo; do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), coronel Sidney Barbosa; além do comandante do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), major Fabrício Almeida; entre outros oficiais.

