No último sábado, 20, o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prendeu um homem por adulteração veicular, no conjunto João Alves, Nossa Senhora do Socorro

A equipe realizava patrulhamento ostensivo no conjunto João Alves, quando flagrou uma pessoa transitando pela via sem capacete.

Em decorrência da ação, os policiais deram voz de parada e realizaram as buscas pessoal e veicular. Sob posse do condutor, nada de ilícito foi encontrado, mas ao fazer a verificação na moto, foi constatado que o motor estava com a numeração adulterada.

O suspeito foi autuado pela condução da moto sem o uso capacete, e conduzido à delegacia para as devidas averiguações que o caso exige.

