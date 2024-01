O Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prendeu um homem por tráfico de drogas, no Bairro Industrial, Zona Norte de Aracaju, na tarde do último sábado, 20.

A equipe recebeu a informação, por meio de populares, que, na avenida Antônio Cabral, estava acontecendo uma movimentação suspeita.

Com base na denúncia, os militares realizaram buscas pelas imediações e encontraram um homem com as mesmas características pesadas pelos denunciantes.

Diante do fato, os policiais deram voz de parada, e realizaram a abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontradas, sob sua posse, substâncias ilícitas dos tipos maconha e crack.

O material encontrado e o suspeito foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE