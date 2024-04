A noite dessa quarta-feira, 10, em Aracaju, foi marcada pela primeira partida da final do Campeonato Sergipano de Futebol, que depois de 15 anos trouxe a disputa da taça entre os clubes de maior torcida do estado, Confiança e Sergipe. Para garantir a segurança e tranquilidade de todos, a Polícia Militar de Sergipe colocou em prática um minucioso planejamento operacional que abrangeu toda a Região Metropolitana de Aracaju.

A operação de segurança foi desencadeada ainda no início da tarde, com ações preventivas nos bairros e nos terminais de integração de ônibus, e concluída na madrugada desta quinta-feira,11. As ações da Polícia Militar contaram com a supervisão pessoal do comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro, do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME).

O policiamento na Arena Batistão foi reforçado, proporcionando um espetáculo esportivo sem incidentes antes, durante e após o jogo. O esquema de segurança especial contou com a atuação de efetivos das unidades especializadas: Batalhão de Choque (BPChoque), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), Regimento de Polícia Montada (RPMon), Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), o Grupamento Tático Aéreo (GTA), e o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

Além da presença ostensiva das equipes da Polícia Militar, o esquema de segurança também incluiu o monitoramento por meio do Núcleo de Operações com Drone e da aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Ocorrências registradas

Antes do início da partida, militares da Companhia Independente de Operações Especiais (Cioe) realizaram a prisão de um foragido da justiça, nas imediações da Arena Batistão. No momento da abordagem ao suspeito, os policiais constataram que havia uma ordem de prisão preventiva por roubo, expedida pela Justiça de Sergipe.

Já durante o jogo, três torcedores foram retirados da arquibancada por envolvimento em uma briga e um drone ilegal foi apreendido invadindo o estádio.

Fonte: Ascom PM/SE