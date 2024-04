Policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) recuperaram uma motocicleta pouco tempo depois do cometimento do furto do veículo no município da Barra dos Coqueiros, na tarde da última terça-feira, 23.

A ação teve início com o acionamento da equipe policial para atender uma denúncia de furto de motocicleta.

Os policiais foram até a rua onde aconteceu o fato e tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança. O monitoramento flagrou o momento exato em que dois homens furtaram a moto.

Pouco tempo depois, os militares intensificaram as buscas e localizaram a moto no Povoado Cajueiro. De acordo com populares, os suspeitos abandonaram o veículo no local e fugiram.

A motocicleta foi encaminhada à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE