Durante a Operação Saturação na Zona Norte de Aracaju um homem foi preso e uma mulher foi conduzida à delegacia nessa terça-feira, 23. Armas e munições foram apreendidas na ação policial que contou com a atuação de equipes vinculadas a unidades do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME).

O coronel Alexsandro Ribeiro, comandante da Polícia Militar, enfatizou a importância da ação e ressaltou o compromisso da Polícia Militar de Sergipe em proteger e servir à comunidade da Zona Norte.

“Seguindo as diretrizes da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar realizou essa operação com objetivo de fortalecer o policiamento ostensivo aqui nessa região, evitando a prática de crimes e combatendo, sobretudo, o tráfico de drogas”, destacou o coronel Alexsandro Ribeiro.

Durante a Operação Saturação, dezenas de equipes da Polícia Militar efetuaram bloqueios e abordagens em vias estratégicas da Zona Norte de Aracaju.

Entre as unidades escaladas nesta Operação Saturação, estavam equipes do 8° Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), Batalhão de Choque (BPChoque), Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), Companhia Independente de Operações Especiais (Cioe) e Regimento de Cavalaria Mecanizada de Moto patrulhamento (Geram).

A ação foi supervisionada pelo Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e o Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME).