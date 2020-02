Morre aos 45 anos no Hospital de Urgência o Radialista Marcos Nunes

O radialista Marcos Nunes, de 45 anos, morreu nesta manhã de quarta-feira (12), no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). O profissional do rádio havia sofrido acidente motociclístico na BR-235 e, depois de um mês, não resistiu e acabou falecendo.









O acidente aconteceu na noite do dia 05 de janeiro. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Regional de Itabaiana, sendo transferido para o Huse por conta da gravidade dos ferimentos.

Marcos Nunes era radialista há mais de 20, sendo um profissional da comunicação conhecido em todo o estado. Atualmente atuava na Rádio FM Itabaiana, com o programa semanal Ensaio Geral, com participações em outros programas da grade da emissora. Marcos também era colaborador do Portal 93 Notícias.

O corpo está sendo velado no Velatório PAF, na Rua Helvécio Araújo, 399, em Estância. Às 16h ocorrerá o sepultamento, no Cemitério da Piedade, no mesmo município.

Hoje nos despedimos do companheiro Marcos Nunes. A ele, nossa eterna gratidão por todo empenho e companheirismo. Que Deus em sua infinita bondade o receba de braços abertos. Descanse em paz

Aparecido Santana/93noticias