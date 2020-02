16 agências do banco do Estado de Sergipe estão com os dias contados: Cristinápolis, Umbaúba, Indiaroba, Siriri, Rosário do Catete, Santo Amaro, Malhador, Riachuelo, Japaratuba, Nossa Senhora Aparecida, Poço Redondo, Indiaroba, além das agências situadas no Gentil Barbosa e Augusto Leite em Aracaju.









Prefeitos de várias cidades estarão em reunião para tentar solucionar o caso. A presidência do Banese, decidiu fechar as agências e assim transforma-las em pontos de atendimento.