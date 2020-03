Delegacia Regional de Lagarto prende mais um suspeito de homicídio

Nessa segunda-feira, 16, agentes da Polícia Civil lotados em Lagarto deflagraram uma operação policial na cidade de Estância, culminando com a prisão de um suspeito de homicídio ocorrido no dia 09 de dezembro de 2019. O crime ocorreu no bairro Boa Vista, município de Lagarto. Com o suspeito, foram localizadas as possíveis vestimentas utilizadas no dia do crime.

Segundo a delegada Regional de Lagarto, Michele Araújo, a vítima, conhecida como “Gringo”, estava trabalhando em uma construção quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta, momento em que o suspeito, que estava na garupa da motocicleta, desceu do veículo, entrou no imóvel e executou a vítima.









Com as investigações realizadas pela Polícia Civil, foi descoberto que o suspeito sofreu uma tentativa de homicídio há nove anos e o novo assassinato teria sido praticado em vingança aquele.

No caso de oito anos atrás, dois homens tentaram matar o suspeito, mas ele conseguiu tomar a arma do executor e o matou, passando a atirar também no piloto da motocicleta, que, segundo a denúncia do Ministério Público Estadual, tratava-se de “Gringo”. Naquele caso, o executor morreu, e tanto Gringo como o suspeito foram denunciados por homicídio.

Segundo as provas angariadas no Inquérito Policial, o investigado mudou-se para o estado de São Paulo, contudo retornou a Lagarto no fim do ano passado e teria executado o crime.

A investigação, que contou com auxílio de câmeras de segurança da região, segue para a identificação do piloto da motocicleta, razão pela qual a Polícia Civil pede auxílio da população por meio do Disque Denúncia (181) para a sua identificação.