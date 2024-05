O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu três mandados de prisão nessa terça-feira, 14. Duas das decisões judiciais são contra um mesmo homem, suspeito pelo crime de homicídio no dia 16 de fevereiro no bairro 18 do Forte e também suspeito de receptação e porte ilegal de arma de fogo. Já o outro homem é investigada por posse ilegal de arma de fogo, em outro caso distinto ao homicídio.

No que se refere ao homicídio no bairro 18 do Forte, o investigado e a vítima – um homem – já eram desafetos, já que um havia posto fogo na casa do outro.

Diante disso, o investigado foi em busca do homem vítima do crime. Ao encontrá-lo na igreja, efetuou diversos disparos de arma de fogo, que culminaram em sua morte.

Tanto o investigado pelo homicídio, quanto o outro homem preso por crime diferente da morte no bairro 18 do Forte, estão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.