Em meio ao avanço de casos do novo coronavírus em Sergipe, o Governo do Estado não tem medidos esforços para garantir novos leitos para assistência aos pacientes com a Covid- 19. A estimativa é de que Sergipe chegue ao pico da epidemia nos meses de maio e junho.

De acordo o governador Belivaldo Chagas, o Estado está acompanhado o crescimento dessa curva e se programado para disponibilizar mais leitos. “Nós estamos dentro do patamar previsto. Neste momento, temos 85 leitos de UTI, só para coronavírus. Desses 85 leitos, 15 encomtram-se ocupados. Portanto, 70 leitos estão livres. Nossa programação é chegar, incialmente, a 170 leitos de UTIs, podendo ampliar ainda mais”, informou.

Até o momento, estão disponíveis 223 leitos de enfermaria, contanto com a rede hospitalar municipal, estadual e privada. Desses, 20 leitos encontram-se ocupados. A partir da próxima semana, a previsão é de que sejam disponibilizados mais 12 leitos de UTI, no Hospital Jossé Fontes, em Estância. Além disso, o governo do Estado espera concluir a reforma da Maternidade Hildelte Falcão, para colocar à disposição mais 45 leitos, sendo 20 na área materna, só para gestantes que estejam infectadas com a Covid-19.









A meta do Governo do Estado é chegar também a 650 leitos de enfermaria. “Nada do que está acontecendo deixou de ser dito lá atrás. Entre maio e junho, será o pico de crescimento do coronavírus no Estado de Sergipe. Por isso, estamos mobilizando toda nossa rede, além de buscado outras redes de assistência, para garantir mais leitos a esses pacientes, Inclusive, determinei que a SES buscasse parceiras com o Hospital São José, Santa Isabel, Renascença, entre outros”, declarou o governador.

