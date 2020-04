PC desembarcam em Aracaju e trazem Rodrigo Rocha de SP

Investigadores da Polícia Civil desembarcaram no início da tarde de hoje no aeroporto de Aracaju com o empresário Rodrigo Dantas dos Santos, mais conhecido como Rodrigo Rocha. É ele o principal suspeito do homicídio qualificado que vitimou Jorge Alexandre Souza Santana, 28 anos.

Assim que desembarcou em Aracaju, Rodrigo foi levado por uma equipe da Delegacia Regional de Lagarto para uma Delegacia da Capital, onde ficou à disposição da delegada Michele Araújo, responsável pela condução do inquérito policial. No depoimento, ele manteve o silêncio e não passou qualquer informação nova para os policiais civis.

Segundo a Polícia Civil, o inquérito está praticamente concluído, restando derradeiras diligências para que o vasto procedimento seja encaminhado ao Poder Judiciário.









Prisão

A investida da Polícia Civil de Sergipe aconteceu no interior de São Paulo na última terça-feira (21). A prisão ocorreu em um posto rodoviário em Paranapanema, cidade localizada a 269 quilômetros da capital, São Paulo. Foi lá onde os policiais de Sergipe, auxiliados por policiais militares de São Paulo, abordaram o veículo em que Rodrigo trafegava e efetuaram a prisão.

Segundo o delegado Jonathas Evangelista, que desembarcou junto com os demais investigadores nesta quinta-feira, os policiais localizaram o rancho onde o Rodrigo estava escondido em Araçoiaba da Serra, próximo de Paranapanema. "Apenas conseguimos realizar abordagem no posto da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo em Paranapanema, na rodovia Raposo Tavares [SP270, KM 245], com apoio de militares que estavam na unidade", explicou.

Ele foi abordado e a polícia cumpriu o mandado de prisão contra Rodrigo Dantas dos Santos. Diante do mandado de prisão preventiva por homicídio expedido pela Comarca de Lagarto (SE), o preso foi apresentado na Delegacia Plantonista de Taquarituba/SP.

As diligências da ação policial envolveram a Delegacia Regional de Lagarto, a Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), Divisão de Inteligência (Dipol), Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Coordenadoria Geral de Inteligência da SSP (Cogesisp), Polícia Rodoviária Federal (PRF), COTAR/CE e a Polícia de SP