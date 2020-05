Governo confirma liberação de mais R$ 28 bilhões para pagar auxílio de R$ 600

O presidente Jair Bolsonaro editou nesta terça-feira (26) uma medida provisória (MP) que libera R$ 28,7 bilhões para o auxílio emergencial de R$ 600. Com isso, o gasto total do programa chegou a R$ 152,6 bilhões.

Os recursos foram repassados para o Ministério da Cidadania, responsável pela organização do auxílio . A mesma MP também liberou R$ 338 milhões para o Ministério da Saúde, para serem utilizados no Fundo Nacional de Saúde.









De acordo com balanço divulgado pela Caixa na segunda-feira, 55,9 milhões de pessoas receberam a primeira e a segunda parcela do auxílio, com pagamentos que custaram R$ 65,5 bilhões. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, o ‘coronavoucher‘ deve alcançar 59 milhões de pessoas até a próxima semana.

Inicialmente, estava previsto o pagamento de três parcelas. Na semana passada, no entanto, Bolsonaro afirmou que haverá uma quarta parcela, com um valor reduzido , e disse que poderá haver também o pagamento de uma quinta parcela, que seria menor do que a quarta.

O ministro da Economia, Paulo Guedes , também já admitiu a prorrogação, desde que o valor pago a cada beneficiário caia . Segundo ele, não é certo o auxílio ser maior do que o Bolsa Família, já que os beneficiários do programa seriam “de forma geral são mais vulneráveis que os trabalhadores informais”.