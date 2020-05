Sem UTI, sistema de saúde entra em colapso

A pandemia avança com velocidade, no País, mas a situação em alguns estados é mais crítica. Como no caso de Sergipe.

Com 5. 448 casos, Sergipe é o 17° em números de casos de Covid-19 no país, apesar dos 103 óbitos e 2.222 pessoas curadas (um pouco menos da metade dos casos), o sistema de saúde começa a entrar em colapso.

No último final de semana vários registros de pacientes que chegaram a esperar dentro de viaturas da SAMU por 12h, por falta de vagas nos hospitais do estado.

A taxa de ocupação de UTI na rede privada hoje é de 92,1% e na rede pública de 81,2%.

O que chama a atenção é a falta de UTI no hospital de campanha, localizado em Aracaju. Com um investimento milionário, o hospital de campanha sofre desertificação, haja visto que as enfermarias da rede pública, estão com taxa de ocupação de apenas 36, %.

Em várias partes do estado, sergipanos já começam a cobrar do governo mais transparência com o dinheiro que o governo federal destinou para o combate ao coronavírus.

Enquanto nosso sistema de saúde agoniza, o povo sergipano espera por dias melhores.

Maycon Fernandes/Jornalista