A Prefeitura de Aracaju prorrogou as medidas para o distanciamento social, adotadas para o enfrentamento ao coronavírus. Pelo novo decreto, fica mantido até o dia 17 de junho, a suspensão do funcionamento dos serviços não-essenciais e das atividades que geram aglomerações, além de assegurar a obrigatoriedade do uso de máscaras pela população e a redução da frota do transporte público. A decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira, 10, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, em nova reunião do Comitê de Operações Emergenciais (COE), em virtude do baixo índice de isolamento social na capital sergipana e consequente aumento do número de casos confirmados pela covid-19.

Com a renovação do decreto, continuam em vigor as medidas que proíbem o funcionamento do comércio em geral, shoppings centers, cinemas, teatros, academias e casa de shows. Eventos em locais públicos e a utilização de áreas de lazer permanecem desautorizados. Também fazem parte do pacote de medidas restritivas, que foi mantido para impedir a propagação do coronavírus em Aracaju, o uso obrigatório de máscaras e a redução da frota do transporte público, assim como a suspensão das aulas em escolas, faculdades e universidades das redes pública e particular de ensino, até o dia 30 de junho.

Agência Aracaju de Notícias