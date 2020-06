Por que é importante investir na previdência privada

Com as mudanças nas regras da previdência social e pensando em investir no futuro, muitas pessoas procuram entender sobre a previdência complementar e suas vantagens.

Dentre tantos investimentos, com variados objetivos, a previdência privada pode dar mais tranquilidade para os futuros aposentados e assegurar maior qualidade de vida financeira. Você sabe como funciona esse tipo de previdência e por que é importante investir nela? Confira!

O que é previdência privada?

A previdência privada é um investimento financeiro contratado para gerar renda e ser um complemento ao benefício do INSS. Ela é um regime que pode ser adquirida por qualquer trabalhador, mas diferente do Regime Geral de Previdência Social, não é obrigatória.

É importante ressaltar que ela é um complemento ao INSS, não podendo deixar de lado esse pagamento de tributos governamentais, afinal, esse órgão que é responsável por salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, pensão por morte, salário família e benefícios ao longo da vida de trabalho.









Os planos de previdência são investimentos a longo prazo, que consistem em acumular dinheiro para resgatar no futuro. Mesmo sendo possível estipular prazos, metas e datas, ela é um investimento futuro.

A previdência complementar é dividida em duas categorias, os de planos abertos e fechados. Os fechados são mantidos por instituições e só é possível aderir caso você faça parte desse grupo, como empresas ou instituições que contam com fundo de pensão exclusivo e, os planos abertos são aqueles que qualquer pessoa pode contratar.

Além disso, é importante entender que dentro dos abertos existem as categorias VGBL e PGBL. O VGBL, ou Vida Gerador de Benefício Livre, são planos indicados para aqueles que não possuem renda muito alta, que declaram o Imposto de Renda no modelo simplificado e para quem deseja aplicar mais do que 12% da renda anual na previdência.

Nesse investimento, os rendimentos só são percebidos no momento do resgate e o imposto incide apenas sobre os rendimentos da aplicação e não sobre a quantia total.

Já o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, é indicado para quem faz declaração completa do Imposto de Renda. É preciso ter atenção, por outro lado, que ele exige que o limite da contribuição de renda mensal seja de até 12%.

Nesse plano, o imposto incide sobre o valor final a ser resgatado, independentemente do valor e do tempo em que ele será retirado, ou seja, o imposto se dá pelo montante total e não apenas pelos rendimentos.

Por que investir na previdência privada?

Agora que você sabe um pouco mais como funciona a previdência, por que investir nela? Esse tipo de investimento pode trazer muitas vantagens para o futuro das pessoas, como:

É um complemento ao INSS

Atualmente, o teto da previdência do INSS é R$6.101,06. É claro que esse valor já é muito maior do que muitas pessoas recebem atualmente, porém ele é calculado de acordo com suas contribuições e salários ao longo da vida, ou seja, não significa que o valor total será o seu recebido ao se aposentar.

Muitas pessoas, ao se aposentarem, passam a receber menos do que estavam acostumadas em suas rotinas de trabalho, tendo que mudar as formas de vida e de gastos.

Com o complemento da previdência privada, os aposentados não precisam mudar muito o estilo de vida e podem ter uma vida financeira tranquila, realizando planos que antes não eram possíveis.

Dá benefícios fiscais

Para incentivar que as pessoas invistam na previdência privada, ela dá alguns benefícios fiscais para os investidores. Por exemplo, ao contratar o plano como PGBL, é possível deduzir os valores aplicados no plano de previdência em até 12% da renda anual tributável.











Além disso, nesse investimento não existe o chamado “come-cotas”, dessa forma, o dinheiro aplicado rende de forma contínua, sem tributação, o que pode gerar um ganho significativo no seu final.

Incentiva a disciplina financeira

Para que o investimento dê bons resultados no futuro, é preciso de planejamento no presente para que alguma quantia seja investida todo mês. Mesmo que a previdência privada não cobre valores fixos e é possível depositar o quanto quiser ou for possível, ter esse tipo de investimento incentiva a disciplina para que os trabalhadores possam enxergar resultados futuros.

Permite proteção para família

A previdência privada permite a transmissão de recursos para herdeiros, sem muita burocracia e processos judiciais. Dessa forma, é possível fazer planejamentos sucessórios e deixar o montante acumulado para família, em casos de fatalidades.

Diversifica investimentos e dá segurança

Muitos brasileiros ainda têm medo de investir seu dinheiro, por isso, escolher um investimento como a previdência privada auxilia a iniciar as atividades nesse setor de forma segura e com menos risco de perdas.

Além disso, esse tipo de investimento dá mais rentabilidade do que simplesmente colocar dinheiro na poupança, portanto, é um bom caminho para os trabalhadores.

A previdência privada é um importante investimento para garantir mais tranquilidade no futuro e não ficar 100% dependente do INSS, especialmente em meio à tantas reformas trabalhistas. E, como qualquer investimento, ela exige uma rotina de economia e planejamento financeiro.









Agora que você sabe um pouco mais sobre ela funciona, reflita sobre seu planejamento e entenda como esse investimento pode se encaixar em seu futuro!