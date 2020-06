Sergipe recebe de volta dinheiro de respiradores que não foram entregues

As tentativas de compras de respiradores através do Consórcio do Nordeste, para o enfrentamento da Covid-19 e que acabou não dando certo, parece estar chegando ao fim, após muitas complicações.

As informações são de que na terça-feira (09), o Consórcio Nordeste, formado por Sergipe e mais oito estados, desfez o contrato de compra de 750 respiradores da empresa Pulsar, que não cumpriu os prazos de entrega exigidos.

Por conta do não cumprimento por parte da empresa, o consórcio decidiu solicitar a devolução do dinheiro pago à empresa.

O valor total da compra, de mais 7,9 milhões de dólares, foi estornado e já está sendo transferido para as contas oficiais de cada Estado, entre eles, Sergipe, conforme informou a coordenação do Consórcio do Nordeste.