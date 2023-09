Policiais civis da Delegacia de Simão Dias, com apoio de militares do 4º Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM), cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar contra um homem de 22 anos. Ele é investigado por roubo praticado em um posto de combustíveis no mês de junho deste ano.

De acordo com as investigações, o roubo foi praticado por dois homens armados que esperaram o final do expediente do estabelecimento comercial para recolher o dinheiro arrecadado no dia. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança.

No decorrer das diligências, conduzidas pelo delegado Murilo Gouveia, apurou-se que um dos suspeitos estaria em posse de uma arma calibre .12 utilizada em um homicídio que aconteceu no povoado Mata do Peru meses antes, em Simão Dias.

Na ação dessa quarta-feira, a arma foi encontrada na casa do alvo das buscas. Na delegacia, ao ser interrogado, o preso confessou o roubo, revelou a dinâmica do crime e deu detalhes de como adquiriu a arma.

O suspeito já possui registros criminais anteriores por roubo e posse irregular de arma de fogo. O cumprimento da decisão judicial foi comunicado ao poder judiciário para realização da audiência de custódia.