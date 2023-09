Duas rodovias federais cortam Sergipe e também possuem pontos de maior incidência de ocorrência de acidentes de trânsito. As BRs-101 e 235 são de competência federal e têm um mapeamento dos locais de maior incidência de colisões, inclusive fatais. Dentre as principais causas dessas mortes em rodovias federais, os órgãos de segurança apontam comportamentos relacionados à imprudência.

Nessas rodovias, os locais de maior índice de acidentes são os de trechos urbanos, a exemplo da saída de Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro e Propriá. “São locais onde há grande movimentação de veículos, pedestres e outras formas de circulação nas rodovias. Consequentemente, em situação de imprudência, há muitos acidentes”, revelou o assessor de comunicação da PRF, Flávio Vasconcelos.

Dos acidentes atendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), segundo o assessor de comunicação da instituição de segurança pública federal das rodovias, boa parte dos veículos envolvidos são os comumente chamados de passeio, como os carros. “Mas também encontramos acidentes com motocicletas e veículos de transporte público, mas a maior quantidade é de veículos de passeio”, relatou.

Dentre as principais causas de acidentes de trânsito está o desrespeito à sinalização e à legislação de trânsito. “Esse desrespeito e essa falsa sensação de impunidade leva o condutor, muitas vezes, a cometer atitudes imprudentes. Ele imagina que, naquele trecho de reta com velocidade de 80km/h, pode colocar uma velocidade maior, mas há um estudo para que a velocidade tenha sido delimitada”, explicou Flávio Vasconcelos.

É com o respeito à sinalização e à legislação de trânsito que o trânsito fica mais seguro para condutores, pedestres e ciclistas. “Se há uma faixa de pedestre na rodovia, não é por acaso. Ou seja, a obediência à sinalização é primordial e passa por um processo de educação e conscientização. O excesso de velocidade é fator determinante para os acidentes que estão ocorrendo nas rodovias federais de Sergipe”, reforçou o assessor de comunicação da PRF.

E embora os acidentes de trânsito possam envolver qualquer pessoa, há uma faixa etária mais afetada pelas colisões em rodovias federais, assim como complementou Flávio Vasconcelos. “Existe uma faixa etária compreendida entre os 18 e 35 anos. São os mais envolvidos nos acidentes fatais. E, não por acaso, há uma relação com atitudes imprudentes como o excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas”, especificou.

Campanha Eu Sou o Trânsito

Durante o mês de setembro, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Detran/SE e CPTran da Polícia Militar estão apresentando a ‘Campanha Eu Sou o Trânsito’ reforçando a importância dos cuidados de todas as pessoas – condutores de veículos, pedestres e ciclistas – para um trânsito seguro. A campanha está sendo realizada no mês de setembro em alusão à ‘Semana Nacional do Trânsito’, que acontece entre os dias 18 e 25.

Também apoiam a campanha Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 Sergipe), Grupamento Tático Aéreo (GTA/SSP), Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (PCSE), Instituto Médico Legal (IML/Polícia Científica), Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv/PMSE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Superintendências Municipais de Transportes e Trânsito (Capital e interior) e Grupo Energisa.