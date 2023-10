Na manhã desta quarta-feira, 4, a Delegacia de Rosário do Catete prende um suspeito envolvido em tráfico de drogas e organização criminosa no município. Ação contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Rosário.

Desde o ano de 2022, a Polícia Civil de Rosário do Catete investiga duas organizações criminosas voltadas ao narcotráfico e a homicídios. Em um ano, 18 pessoas já foram presas investigadas por envolvimento às estruturas criminosas.

A investigação apontou o envolvimento do homem preso nessa quarta-feira com uma das organizações criminosas e sua reiteração no tráfico de drogas. Diversos elementos foram juntados no inquérito policial.

A investigação prossegue para identificar mais envolvidos.