Dentre os golpes que vêm fazendo cada vez mais vítimas e crescendo o prejuízo financeiro de diversas pessoas pelo país, estão aqueles que são praticados disfarçando as conhecidas pirâmides financeiras. Com uma fachada de empresa de investimentos em criptomoedas e ativos digitais, golpistas utilizam-se de pirâmides financeiras para sustentar propostas de alto rendimento em curto espaço de tempo e extrair cada vez mais dinheiro das vítimas.

Uma pirâmide financeira é um esquema fraudulento, conforme alertou a delegada Lauana Guedes. “Em que os participantes são enganados para investir valores, para aplicar dinheiro e para atrair outras pessoas sem que haja uma oferta real do produto ou serviço. Os recursos que entram posteriormente, são utilizados para pagar os recursos das pessoas que investiram inicialmente. Essa estrutura é insustentável e tende a colapsar”, explicou.

Dentre esses golpes financeiros, a delegada Suirá Paim exemplificou aqueles envolvendo as pirâmides financeiras, que gera uma grande quantidade de vítimas. “Porque existe a promessa de alta rentabilidade e a garantia de rendimentos. Isso atrai uma quantidade muito grande de pessoas e envolve uma quantidade relevante de valores. Muitas vezes esse esquema de pirâmide vem disfarçado de empresas de investimento”, relatou.

Essas pirâmides financeiras podem vir disfarçadas de supostos investimentos em moedas digitais e cripto ativos. “Então, para dar uma aparência de licitude, muitas vezes esse esquema é disfarçado de empresa de investimentos no mercado financeiro e em cripto ativos. Assim as pessoas terminam ali investindo uma quantidade relevante de dinheiro”, detalhou a delegada Suirá Paim.

Para evitar ser vítima de pirâmides financeira

É desconfiando sempre de altos rendimentos em curto espaço de tempo que as pessoas podem evitar de ser vítimas de golpes envolvendo pirâmides financeiras, conforme ressaltou Lauana Guedes. “Verifique a empresa e aprofunde seu histórico, analisando a capacidade patrimonial e financeira da empresa. Verifique se ela tem registro na CVM e se está autorizada a operar no mercado financeiro”, recomendou.

E antes de fazer qualquer investimento, as pessoas devem analisar a saúde financeira da empresa. “Antes de fazer qualquer tipo de investimento, verifique quem figura no polo passivo como contratado e verifique se realmente essa empresa tem um lastro para restituir em caso de problemas. Além disso, observe o CNPJ e solicite os relatório que já foram feitos pela empresa”, orientou Lauana Guedes.

Outras recomendações também são essenciais para identificar eventuais tentativas de golpes em torno de pirâmides financeiras, assim como acrescentou Suirá Paim. “Também é preciso que a pessoa esteja atenta para o tipo de contrato de investimento que está sendo firmado, já que muitas vezes essas pessoas utilizam contratos complexos, confusos e com diversos CNPJs”, complementou.

A pirâmide de crimes financeiros

Existem alguns crimes que sustentam o rol de práticas criminosas diante de uma pirâmide financeira, assim como especificou Suirá Paim. “Nós temos o crime de estelionato e também o crime contra a economia popular, dependendo do caso. A situação precisa ser avaliada no caso concreto. Existe também crime contra o sistema financeiro e também o crime de associação criminosa, apropriação indébita, falsidade ideológica”, especificou.

Denúncia e registro do boletim de ocorrência

A Polícia Civil solicita que as eventuais vítimas de crimes praticados em torno de pirâmides financeiras registrem o boletim de ocorrência em uma delegacia. Informações e denúncias sobre práticas que envolvem alta rentabilidade em curto espaço de tempo podem ser denunciadas à polícia por qualquer pessoa por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.