A Polícia Militar prendeu um homem por conduzir veículo sob o efeito de bebidas alcoólicas após entrar com uma carreta no calçadão da Rua Laranjeiras, no Centro de Aracaju. O caso ocorreu na noite desse domingo, 19.

De acordo com as informações policiais, uma equipe foi comunicada do fato e seguiu para o local. Lá, os policiais encontraram um caminhão no calçadão. O veículo estava preso no local, danificando o pavimento.

Ainda no local, o condutor do veículo foi encontrado com sinais evidentes do consumo de bebidas alcoólicas. Ele andava de forma cambaleante, falava desconexamente e apresentava odor etílico. O teste do etilômetro apresentou 0,68mg/I.

Diante do flagrante, ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, da Polícia Civil, onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante.

A ação policial contou com equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTur) e do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) também auxiliou na ocorrência.