A Delegacia de Frei Paulo, em parceria com unidades das Polícias Civil e Militar, prendeu três pessoas nesta quinta-feira-feira, 7, no município freipaulistano e em cidades circunvizinhas, durante a Operação São Nicolau. A ação, que visa o combate ao tráfico de drogas, cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão na região Agreste.

A Operação Nicolau foi desencadeada para desarticular uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas em Frei Paulo, mas que também comercializa entorpecentes em municípios vizinhos e envia drogas para a capital sergipana.

A iniciativa conta com o emprego de policiais civis das Delegacias de Frei Paulo, Campo do Brito, Itabaiana, Ribeirópolis e Carira, Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), além de efetivo do 3º Batalhão de Polícia Militar.

“A operação é coordenada pelo delegado Antônio Francisco e faz parte de uma série de ações preventivas, por parte da SSP, para, principalmente, desarticular grupos criminosos que têm agido tanto na capital como no interior do estado”, citou Lucas Rosário, coordenador de comunicação da SSP.

Em meio aos cumprimentos de mandados, um dos investigados reagiu à chegada da força policial e entrou em confronto com integrantes da SSP. Apesar do socorro, o homem acabou evoluindo a óbito.

Até o momento, três pessoas com envolvimento no tráfico de drogas foram detidas. Os trabalhos também resultaram nas apreensões de maconha e cocaína. As equipes das Polícias Civil e Militar ainda estão em campo.